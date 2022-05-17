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Спорт

Мбаппе договорился с «Реалом»

Goal: нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» летом
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» о переходе в испанский клуб. Об этом сообщил Goal.

По данным издания, стороны достигли соглашения: Мбаппе присоединится к мадридскому клубу летом после окончания срока действия контракта с ПСЖ, который рассчитан до 30 июня. О трансфере нападающего объявят после финала Лиги чемпионов.

6 мая сообщалось, что парижане попытались удержать форварда. ПСЖ предложил ему зарплату в 50 миллионов евро в год и подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

В марте журналист Marca Рамон Альварес писал, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом» 30 января. Позже информацию опровергли.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.

Николай Костюков
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