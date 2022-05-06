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Спорт

ПСЖ предложил Мбаппе рекордную зарплату

Килиан Мбаппе будет зарабатывать 50 миллионов евро в год при продлении контракта с ПСЖ

Фото: IMAGO / Federico Pestellini / Globallookpress.com

Нападающий Килиан Мбаппе согласился продлить контракт с «Пари Сен-Жермен», клуб предложил ему рекордную зарплату. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано на два года и включать в себя опцию продления еще на один сезон. Оклад 23-летнего форварда станет рекордным для чемпионата Франции и составит 50 миллионов евро в год. Также ему будет выплачен подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом» 30 января. В испанской команде французу предлагали зарплату в 25 миллионов евро в год. Однако позже подписание соглашения опровергли.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с французской командой рассчитан до июня 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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