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Подписание Мбаппе контракта с «Реалом» опровергли

Foot Mercato: футболист ПСЖ Килиан Мбаппе не подписал контракт с мадридским «Реалом»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Подписание футболистом Килианом Мбаппе контракта с мадридским «Реалом» опровергли. Об этом сообщается на сайте издания Foot Mercato.

Испанский клуб сохраняет уверенность в том, что футболист перейдет в команду летом на правах свободного агента. При этом ранее стало известно, что в «Реале» готовы предложить 80 миллионов евро за трансфер нападающего.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с «Реалом». По его информации, соглашение о переходе было подписано 30 января. Со стороны футболиста присутствовал юрист, а «Реал» представляли гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес. Футболист попросил официально представить его после окончания текущего сезона.

По оценке портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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