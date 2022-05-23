Мбаппе объяснил отказ переходить в «Реал»

Килиан Мбаппе заявил, что отказался от перехода из ПСЖ в «Реал» ради игры на родине

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил отказ от перехода в мадридский «Реал». Его слова привел портал Goal.

23-летний форвард признался, что в его решении сыграло роль желание выступать на родине. «Хочу поблагодарить болельщиков "Реала", я чувствовал, что они меня уже приняли. Понимаю их разочарование, но надеюсь, они видят, что мне важно выступать в своей стране. Я француз и хочу, чтобы мой чемпионат становился сильнее», — подчеркнул Мбаппе.

Форвард добавил, что проект ПСЖ изменился. «Клуб многое поменял в спортивном плане. Моя история здесь еще не окончена», — отметил он.

21 мая стало известно, что ПСЖ продлил контракт с Мбаппе. Игрок подписал новое соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2025 года. «Реал» являлся главным претендентом на нападающего. Ожидалось, что Мбаппе присоединится к испанскому клубу в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с ПСЖ.

Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.