Три страны выступили за снижение лимита цен на российскую нефть

Bloomberg: Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть

Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

По данным издания, США и ряд их союзников во время запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ выразили желание сохранить «потолок» на уровне 60 долларов за баррель. При этом три страны, Эстония, Литва и Польша, выступили за его снижение. «Они считают стоимость слишком высокой по сравнению с текущими рыночными ценами», — подчеркнули журналисты.

С 5 декабря страны Евросоюза, США и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. 10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля. Группа рассматривает вариант введения одного потолка применительно к нефтепродуктам, которые торгуются с дисконтом по отношению к нефти, а второй потолок будет применяться к нефтепродуктам, торгующимся с премией.