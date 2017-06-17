Партия роста поддержит Овсянникова на выборах в Севастополе

Партия роста поддержит кандидатуру Дмитрия Овсянникова на губернаторских выборах в Севастополе. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал руководитель политобъединения Борис Титов.

«Мы поддержим кандидатуру врио губернатора Дмитрия Овсянникова… Руководитель [регионального отделения] Партии роста Олег Николаев возглавит городскую Корпорацию развития, сосредоточив свои усилия на управлении экономическим развитием Севастополя», — сказал Титов.

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В пятницу, 9 июня, Овсянников подал в Севастопольскую городскую избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия». Помимо него регистрацию прошли кандидат от КПРФ Роман Кияшко и представитель «Патриотов России» Иван Ермаков.

6 июня Законодательное собрание Севастополя постановило назначить выборы губернатора на 10 сентября.

Овсянников был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя в конце июля 2016 года после того, как его предшественник Сергей Меняйло стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.