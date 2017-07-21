Siemens объявила о приостановке контрактов с российскими госкомпаниями

Немецкий концерн Siemens объявил о приостановке сотрудничества в сфере электроэнергетики с подконтрольными государству российскими компаниям. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает РИА Новости.

В настоящее время Siemens проводит проверку в отношении партнеров в России и своих объектов в мире на соответствие ограничениям по экспортному контролю, сообщил агентству представитель компании Филипп Энч.

«Мы усиленно работаем над расследованием, чтобы гарантировать, что ничего не будет поставлено в нарушение ограничений по экспортному контролю», — подчеркнул он.

Со своей стороны, в «Технопромэкспорте», который поставил для строящейся крымской электростанции четыре газовые турбины, заверили, что обслуживание этого оборудования будут осуществлять российские специалисты, пишет агентство.

Ранее 21 июля на сайте Siemens была опубликована информация о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Концерн утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины. Siemens предлагает выкупить эти турбины и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

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Действия концерна продиктованы тем, что ему могут быть предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима, так как Евросоюз запретил поставлять в Крым технологии и оборудование после его воссоединения с Россией в 2014 году.

В свою очередь, в Москве настаивают, что турбины произведены в России. 10 июля Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что в Крыму «действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

В сентябре 2016 года «Ведомости» сообщили, что «Технопромэкспорт» продает четыре газотурбинные установки, поставленные Siemens по контракту 2015 года для строительства электростанции на Таманском полуострове. Однако после того, как российская компания не смогла принять участие в конкурсе на право реализации этого проекта, поскольку не соответствовала финансовым требованиям, оборудование было решено продать.

В апреле 2016 глава российского подразделения Siemens Дитрих Мёллер сообщил «Ведомостям», что в контракте с «Технопромэкспортом» заложены условия, чтобы турбины пошли именно на станцию в Тамани, а не в Крым, вплоть до отказа от контракта.

При этом в контракте была сделана оговорка, что если «Технопромэкспорт» будет признан банкротом, то компания, купившая у него оборудование, сможет поставить его в Крым. Тем самым «Ростех» избежал бы претензий, хотя сам покупатель турбин попал бы под санкции, сообщил газете партнер «Юков и партнеры» Марк Каретин.