Названы условия для начала разработки отечественных газовых турбин

Холдинг «Силовые машины» возобновит разработку отечественной газовой турбины, если будет определен круг потенциальных покупателей. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор компании Юрий Петреня.

«В свое время мы активно работали в этом направлении, самостоятельно спроектировав и изготовив по собственным технологиям газовую турбину ГТЭ-65, которая была установлена в "Мосэнерго", прошла весь цикл холодных испытаний и была полностью готова к горячим испытаниям», — рассказал топ-менеджер.

Он подчеркнул, что холдинг готов вернуться к этому проекту, если государство окажет поддержку, которая «позволит очертить круг потенциальных заказчиков» отечественного оборудования. Петреня пояснил, что современные газовые турбины большой и средней мощности требуют внедрения передовых технологий, затраты на разработку которых очень высоки.

«Ни одна компания в мире не реализует подобные проекты без определенной господдержки в прямой или косвенной форме», — сказал он.

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4 августа Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками в Крым газовых турбин Siemens. В санкционный список попал в том числе замглавы Минэнерго России Андрей Черезов, а также глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревался добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт.