Чубайса допросят

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс вызван на допрос в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Черемушкинского суда.

«Черемушкинский суд допросит в качестве свидетеля обвинения Анатолия Чубайса в пятницу, 24 ноября, в 15:00 мск», — сказала представитель суда. Глава «Роснано» будет допрошен по делу бывшего главы компании Леонида Меламеда, который обвиняется в растрате 220 миллионов рублей.

По данным следствия, Меламед договорился с компанией «Алемар» о выполнении услуг, которые компании не требовались. Проведение сделки одобрил финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров, который также проходит по этому делу в качестве обвиняемого. Следствие утверждает, что Понуров создал условия для того, чтобы «Алемар» выиграла тендер. Правоохранительные органы считают, что таким способом из компании были выведены денежные средства.

Меламед возглавлял «Роснано» в 2007-2008 годах, когда компания еще называлась «Роснанотех». Его задержали 2 июля 2015 года, позднее его перевели под домашний арест. Понурова задержали 7 июля 2015-го.