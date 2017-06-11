Следствие попросило об аресте топ-менеджера «Роснано» Горькова

Следствие просит у Басманного суда санкции на арест управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, задержанного в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом РИА Новости в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам Царевой, ходатайство будет рассмотрено сегодня.

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Горьков был задержан в Москве. Его подозревают в нанесении компании ущерба в 738 миллионов рублей. По версии следствия, он проворачивал незаконные операции в период с 2011 по 2013 годы. Горьков, как сообщается, размещал на постоянной основе денежные средства в Смоленском банке. Это оформлялось под видом расчетно-кассового обслуживания, но фактически делалось в целях финансирования деятельности банка. 13 декабря 2014 года у финансово-кредитого учреждения была отозвана лицензия, накануне средства были выведены в пользу родного брата Горькова.

Бывший глава «Роснано» Леонид Меламед сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 220 миллионов рублей.