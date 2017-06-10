В «Роснано» отказались от комментариев по поводу задержания топ-менеджера

Корпорация «Роснано» пока не имеет достаточной информации относительно задержания своего топ-менеджера Андрея Горькова и не может прокомментировать информацию Следственного комитета. Об этом заявил представляющий интересы компании адвокат Александр Аснис, передает «Интерфакс».

«По мере поступления дополнительной информации "Роснано" сформулирует свою точку зрения относительно событий, которые произошли», — заявил юрист.

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Ранее сегодня управляющий директор по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» Андрей Горьков был задержан в Москве. Его подозревают в нанесении компании ущерба в 738 миллионов рублей. Решается вопрос о выборе топ-менеджеру меры пресечения.

Бывший глава «Роснано» Леонид Меламед сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 220 миллионов рублей.