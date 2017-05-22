Бывшего главу «Роснано» вновь поместили под домашний арест

Черемушкинский суд Москвы вернул бывшего главу корпорации «Роснано» Леонида Меламеда под домашний арест в ходе начавшегося процесса по делу о растрате 220 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Аналогичная мера пресечения избрана второму фигуранту этого дела — финансовому директору корпорации Святославу Понурову.

Также суд отказался возвращать прокуратуре уголовное дело и прекращать по нему производство.

Представители «Роснано» в суде подтвердили отсутствие ущерба корпорации в результате действий обвиняемых. «Сделка осуществлялась по воле корпорации», — заявил юрист компании.

11 мая генпрокурор Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, отправившего дело Меламеда на дополнительное расследование в СК в связи с имеющимися в нем «грубейшими нарушениями закона». Глава надзорного ведомства передал дело в суд.

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Поздно вечером 10 мая Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров вышел из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

По версии следствия, Меламед, будучи главой «Роснано», подрядил фирму «Алемар», в услугах которой корпорация не нуждалась. Понуров же, возглавлявший тендерную комиссию, обеспечил победу этой компании. Под видом оплаты услуг подрядчика и были похищены средства.

Леонид Меламед, возглавлявший «Роснано» (на тот момент именовалось «Роснанотех») в 2007-2008 годах, был задержан 2 июля 2015 года, однако позднее его перевели под домашний арест. 7 июля того же года был задержан Понуров. Третий фигурант дела — Андрей Малышев, в 2002-2007 году занимавший пост замглавы Минатома и замглавы госкорпорации «Росатом», находится за границей на лечении. Он был заочно арестован.