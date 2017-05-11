Бывшего главу «Роснано» Меламеда отпустили из-под домашнего ареста

Бывший глава корпорации «Роснано» (ранее «Роснанотех») Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста. Занимавший должность финансового директора компании Святослав Понуров, также проходящий по делу о растрате, отпущен из-под стражи, передает «Интерфакс» в четверг, 11 мая.

«Действительно, 10 мая, поздно вечером Леонид Борисович был освобожден из-под домашнего ареста, а Святослав Понуров — из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и соответственно под стражей истекли», — рассказал агентству адвокат Меламеда Руслан Кожура.

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При этом защитник уточнил, что не знает, почему прокуратура приняла такое решение, но выразил уверенность, что расследование дела будет продолжено. «Они (Меламед и Понуров — прим. «Ленты.ру») не признают себя виновными в инкриминированном им преступлении и утверждают, что их действиями ущерб "Роснано" причинен не был», — добавил Кожура.

29 июля 2015 года Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в крупных растратах бывшему главе «Роснанотеха» (ныне «Роснано») Леониду Меламеду и бывшему финансовому директору «Роснанотеха» Святославу Понурову. СКР утверждает, что Меламед заранее готовил условия для хищения денег, приняв на работу Святослава Понурова и Андрея Малышева. Меламед также привлек фирму-консультанта «Алемар», в услугах которой, по мнению следователей, «Роснано» не нуждалось.

В «Роснано» опровергают факт нанесения Меламедом ущерба на основании того, что договор с «Алемаром» был заключен в декабре 2008-го, когда Меламед уже не работал в компании.