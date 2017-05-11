Генпрокуратура нашла грубейшие нарушения в деле бывшего руководства «Роснано»

Генпрокуратура обнаружила нарушения в материалах уголовного дела бывшего руководителя корпорации «Роснано» (ранее «Роснанотех») Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, обвинявшихся в крупных растратах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в четверг, 11 мая.

«По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд», — отметили в ГП.

Надзорное ведомство вернуло в Следственный комитет материалы для проведения дополнительного следствия. Адвокат обвиняемых настаивает на невиновности фигурантов дела.

Ранее 11 мая Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров отпущен из-под стражи. Меру пресечения им изменили поздним вечером 10 мая в связи с истечением предельных сроков содержания под стражей.

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29 июля 2015 года СКР предъявил Меламеду и Понурову обвинения в крупных растратах — хищении более чем 220 миллионов рублей из бюджета «Роснано». Меламед подрядил фирму «Алемар», в услугах которой, как полагает следствие, «Роснано» не нуждалось. Понуров, возглавлявший тендерную комиссию корпорации, по мнению следствия, обеспечил победу «Алемару». Под видом оплаты услуг этой компании, как считают следователи, и были похищены средства.

В «Роснано» опровергают факт нанесения Меламедом ущерба на основании того, что договор с «Алемаром» был заключен в декабре 2008-го, когда Меламед уже не работал в компании.

Леонид Меламед, возглавлявший «Роснано» (на тот момент именовалось «Роснанотех») в 2007-2008 годах, был задержан 2 июля 2015 года, однако позднее его перевели под домашний арест. 7 июля того же года был задержан Понуров. Третий фигурант дела — Андрей Малышев, в 2002-2007 году занимавший пост замглавы Минатома и замглавы госкорпорации «Росатом», находится за границей на лечении. Он был заочно арестован.