Чайка отказался отдавать дело бывшего главы «Роснано» в СКР и направил его в суд

Генеральный прокурор России Юрий Чайка отменил решение о направлении дела бывшего руководства корпорации «Роснано» в Следственный комитет и передал его в суд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает ТАСС.

По его словам, 10 мая материалы были дополнительно изучены, после чего Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня о возвращении дела следователям.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры заявляли, что ведомство выявило грубейшие нарушения в материалах дела, что не позволило направить его в суд.

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Как сообщалось ранее, поздно вечером 10 мая бывший глава «Роснано» Леонид Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, поскольку Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд. По этой же причине из-под стражи был освобожден Святослав Понуров, занимавший должность финансового директора корпорации.

Адвокат Меламеда Руслан Кожура отмечал, что не знает, почему в Генпрокуратуре приняли такое решение.

В июле 2015-го Следственный комитет предъявил обвинения в крупных растратах Меламеду и Понурову. СКР утверждает, что бывший глава «Роснано» (ранее — «Роснанотех») заранее готовил условия для хищения денег, приняв на работу Понурова и Андрея Малышева. Меламед также привлек фирму-консультанта «Алемар», в услугах которой, по мнению следователей, «Роснано» не нуждалось.

В «Роснано» опровергают факт нанесения Меламедом ущерба на основании того, что договор с «Алемаром» был заключен в декабре 2008-го, когда Меламед уже не работал в компании.