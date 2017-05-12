Дело бывшего главы «Роснано» Меламеда поступило в суд

В Черемушкинский суд Москвы поступили материалы уголовного дела бывшего главы корпорации «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Кобзаева.

По ее словам, дело передано судье, который в ближайшее время назначит предварительные слушания.

11 мая генпрокурор Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, отправившего дело Меламеда на дополнительное расследование в СК в связи с имеющимися в нем «грубейшими нарушениями закона». Как пояснил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, 10 мая материалы были дополнительно изучены, после чего генпрокурор решил передать дело в суд.

Ранее в тот же день пресс-служба Генпрокуратуры заявляла о грубейших нарушениях в материалах дела, что не позволило направить его в суд.

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Поздно вечером 10 мая Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров вышел из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

В июле 2015-го Следственный комитет предъявил им обвинения в крупных растратах. По версии следствия, Меламед, будучи главой «Роснано», подрядил фирму «Алемар», в услугах которой корпорация не нуждалась. Понуров же, возглавлявший тендерную комиссию, обеспечил победу этой компании. Под видом оплаты услуг подрядчика и были похищены средства.

В «Роснано» опровергают факт нанесения Меламедом ущерба на основании того, что договор с «Алемаром» был заключен в декабре 2008-го, когда Меламед уже не работал в компании.

Леонид Меламед, возглавлявший «Роснано» (на тот момент именовалось «Роснанотех») в 2007-2008 годах, был задержан 2 июля 2015 года, однако позднее его перевели под домашний арест. 7 июля того же года был задержан Понуров. Третий фигурант дела — Андрей Малышев, в 2002-2007 году занимавший пост замглавы Минатома и замглавы госкорпорации «Росатом», находится за границей на лечении. Он был заочно арестован.