Навальному отказали в Самаре и Саратове

Власти Самары отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении в городе митинга на площади Кирова, поскольку это место заранее было занято организаторами другого мероприятия. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Также Навальному было отказано в проведении акции в Саратове. Городские власти пояснили, что место, которое сторонники оппозиционера избрали для митинга, уже занято для мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата, отмечают «Новости Саратова».

Акция с участием Навального в Саратове была анонсирована на 1 декабря, в Самаре — на 3 декабря.

При этом в этот же день для сторонников Навального согласованы митинги в семи других городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Ruposters.

10 ноября власти Челябинска обвинили местный штаб Навального в подаче десятков уведомлений о проведении мероприятий, хотя сам оппозиционер приезжать в город не собирался. Вице-мэр Игорь Лопаткин отметил, что штаб имеет на это право, но каждую заявку необходимо рассмотреть. «Иначе как тратой муниципального ресурса я назвать эту "бумажную бомбардировку" не могу», — заявил он.