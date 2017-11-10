Штаб Навального обвинили в пустой трате ресурсов Челябинска

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Челябинске подает десятки уведомлений о проведении мероприятий, однако сам политик в город приезжать не собирается. Об этом пишет в пятницу, 10 ноября, Ura.ru.

Как сообщил агентству вице-мэр города Игорь Лопаткин, штаб имеет право посылать заявки, однако их еще нужно рассмотреть. «Иначе как тратой муниципального ресурса я назвать эту "бумажную бомбардировку" не могу», — заявил он.

Чиновник пояснил, что специальная комиссия обрабатывает каждое уведомление. Ей необходимо проверить, не было ли заявок на это место от других организаций, необходимо также связаться с силовыми структурами, чтобы узнать, смогут ли они обеспечить безопасность.

«Во многих случаях необходим выезд на место, чтобы определить, возможно ли проведение мероприятия или сразу двух акций на этой площадке. В выезде обязательно должны участвовать сотрудники полиции. (...) Наконец, на каждую заявку нужно написать обоснованный ответ», — рассказал вице-мэр.

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По словам Лопаткина, из-за огромного числа уведомлений от соратников Навального «управление по взаимодействию с общественными объединениями мэрии, если не парализовано, то очень и очень много времени тратит». «У нас есть другие общественные организации — национальные центры, ветераны, инвалиды», — добавил он.

Ura.ru пишет, что челябинский штаб оппозиционера за сентябрь и октябрь подал 47 уведомлений. Только утром 30 октября поступило сразу 30 заявлений.

3 ноября в МВД России рассказали, что Навальный не приехал на несколько согласованных митингов, из-за чего акции не проводились. В ведомстве отметили, что сотрудникам приходится принимать дополнительные меры по обеспечению правопорядка ради подобных мероприятий.