В МВД попеняли Навальному за неявку на согласованные митинги

Оппозиционер Алексей Навальный не приехал на несколько согласованных митингов, из-за чего акции не проводились. Об этом сообщается в пятницу, 3 ноября, на сайте МВД России.

Ведомство указало, что сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности ради подобных мероприятий. Это, в свою очередь, несет за собой дополнительную нагрузку на личный состав и расходы бюджета, подчеркивается в сообщении.

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Как отмечается, публичные мероприятия были согласованы в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске, Брянске, однако «в итоге не состоялись ввиду отсутствия самого А. Навального». В МВД добавили, что организаторы встреч «не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия либо делают это в последний момент».

22 октября Навальный вышел из московского спецприемника после отбывания 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов. После освобождения он встретился со сторонниками в Астрахани, Иваново, Курске, а также на частной площадке в Тамбове.