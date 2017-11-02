Третьяковская галерея объяснила ролик с Навальным в своем Twitter

Третьяковская галерея заявила, что видео с оппозиционером Алексеем Навальным появилось в официальном профиле в Twitter в результате взлома.

«Наш твиттер был взломан сегодня ночью, после чего были выложены материалы, которые не имеют никакого отношения к музею и его деятельности», — гласит запись, опубликованная в Twitter-аккаунте музея.

Ролик Навального «Владимир Путин и свиная голова» появился на странице Третьяковки 1 ноября. Видео было отмечено как понравившееся галерее. Вскоре оно было удалено, однако скриншоты сохранились в сети.

Видео Навального было опубликовано на сайте политика 1 ноября. В нем он пообещал подать в суд на президента России и его администрацию в связи с тем, что по всей России отказываются согласовывать акции его сторонников.