В сеть утекли интимные фото стримерши Карины

Пользователь имиджборда «Двач» опубликовал в одном из тредов серию фотографий интимного характера, которые, как утверждается, принадлежат Карине Сычевой, более известной как стримерша Карина.

Публикация привлекла внимание юзеров: в треде появились десятки комментариев, а пользователи предположили, что снимки делались для молодого человека Карины. Некоторые засомневались, что слив стал результатом взлома, и начали упрекать блогершу в попытке нарастить аудиторию с помощью интимных фотографий.

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Эти же фото появились в популярных сообществах в соцсетях.

В начале сентября в сети появились интимные фото музыканта Мирона Федорова, известного под ником Оксимирон. Тогда снимки оказались в официальном сообществе рэпера Паши Техника, а сам музыкант предпочел не комментировать произошедшее.

Карина Сычева, или стримерша Карина, приобрела популярность в сети в конце 2015 года. Девушка играла в онлайн-игры и транслировала это в прямом эфире с помощью сервиса Twitch. Во время трансляций девушка представала в весьма откровенных нарядах и запомнилась юзерам эпатажным поведением в кадре.