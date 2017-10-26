Навальный отказался отвечать на вопросы о Собчак

Видео: 2ch / Двач / Telegram

Оппозиционер Алексей Навальный отказался отвечать на вопросы о Ксении Собчак на встрече с журналистами. Видео было опубликовано в Telegram-канале 2ch/Двач.

Инцидент произошел во время встречи Навального с астраханскими СМИ. Присутствовавший на ней корреспондент телеканала «Дождь» несколько раз поинтересовался у политика, обсуждала ли с ним свои планы Собчак, которая ранее заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Навальный вопрос проигнорировал, заявив, что приехал общаться только с местной прессой. После этого он обнял корреспондента «Дождя», предложил позвать его на дебаты и ушел фотографироваться с желающими, пояснив, что не может одновременно «радостно улыбаться» и отвечать на вопросы.

22 октября Навальный вышел на свободу после отбывания 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов. В тот же день он отправился в Астрахань, где выступил на встрече со своими сторонниками.

Собчак объявила о своем намерении побороться за высший государственный пост 18 октября. Телеведущая объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».

В конце сентября Навальный раскритиковал Собчак из-за появившейся в ряде СМИ информации о ее планах участвовать в выборах президента в 2018 году. В частности, он заявил, что телеведущая решила принять участие в «омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"», а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские. В ответ Собчак обвинила его в вождизме.