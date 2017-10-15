Шнуров вступился за обиженную Собчак и написал стихотворение

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступился за телеведущую Ксению Собчак, которую считают возможным кандидатом на президентских выборах 2018 года, и написал в ее защиту стихотворение. Свой опус музыкант опубликовал в аккаунте в Instagram.

Так Шнуров отреагировал на ряд заявлений в отношении Собчак со стороны бизнесмена Евгения Чичваркина и оппозиционера Алексея Навального. В своем произведении музыкант высмеял «вроде как бы демократов», которые «заборолись с бабою». «Вот и вся их демократия, вот их дискурс острый», — отметил Шнуров.

Ранее Чичваркин опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к Собчак, в котором обвинил ее в намерении сыграть «договорной матч» с властью и «сбить» Навального, а также пообещал послать телеведущую и всю ее команду «на ***», если та выставит свою кандидатуру на президентских выборах.

В конце сентября Навальный обрушился на Собчак с критикой из-за появившейся в ряде СМИ информации о ее планах побороться за пост главы государства в 2018 году. В частности, он заявил, что телеведущая решила участвовать в «омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"», а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские.

Незадолго до этого газета «Ведомости» писала, что в администрации президента подумывают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак.