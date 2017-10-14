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Чичваркин и Виторган обматерили друг друга из-за Собчак

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Видео: Varlamov News / Telegram

Муж Ксении Собчак актер Максим Виторган обратился к бизнесмену Евгению Чичваркину, который заявил, что пошлет «на ***» Собчак и всю ее команду, если та выставит свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Обращение Виторгана публикуют новостные Telegram-каналы, в частности Varlamov News.

Виторган заявил, что, в отличие от Чичваркина, в «договорных матчах» не участвовал. «Поэтому говорю тебе сразу: да пошел ты сам "на ***". Вот и все. God Save the Queen (название национального гимна Великобритании, где живет Чичваркин — прим. «Ленты.ру») и жениха тебе хорошего», — пожелал бизнесмену актер.

За Собчак также вступился музыкант Сергей Шнуров. Он опубликовал в Instagram нецензурное стихотворение о «забомбивших джентельменах» Навального и Чичваркина, которые не пускают «бабу» в политику.

Чичваркин опубликовал обращение к Собчак 11 октября. По мнению бизнесмена, телеведущая собирается сыграть «договорной матч» с властью, в котором, по его выражению, он по ошибке тоже пытался участвовать, но в результате уехал из страны.

В сентябре газета «Ведомости» сообщила, что в администрации президента России размышляют о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба. Сама Собчак напрямую не заявляла о президентских амбициях, однако в октябрьском интервью журналу Glamour эту информацию не опровергала.

Возможное выдвижение Собчак на выборах раскритиковал оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил, что телеведущая решила участвовать в «омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"», а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские. В ответ Собчак назвала его лицемером и упрекнула в вождизме.

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