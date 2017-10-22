Навальный вышел из спецприемника

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после отбывания 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов. Об этом он написал на своей странице в Instagram в воскресенье, 22 октября.

«Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио», — отметил оппозиционер. Навальный добавил, что готов к работе и намерен вечером выступить на встрече со сторонниками в Астрахани.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, политик освободился из спецприемника рано утром.

2 октября Симоновский суд Москвы арестовал оппозиционера на 20 суток «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии».

Несанкционированный митинг, организованный штабом политика, прошел 29 сентября в Нижнем Новгороде. Туда Навальный не попал, поскольку утром того же дня был задержан и только вечером выпущен из ОВД, однако суд счел, что оппозиционер с помощью своих ресурсов призывал к проведению этого мероприятия и участию в нем.