Кремль прокомментировал арест Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание и арест оппозиционера Алексея Навального в Москве. Представитель Кремля напомнил, что привлечение граждан к несогласованным акциям запрещено, передает во вторник, 3 октября, корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги — публичные призывы — идут вразрез с действующим законодательством. И безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону», — сказал Песков

Решение об аресте Навального на 20 суток принял 2 октября Симоновский суд Москвы. Оппозиционера задержали в подъезде его дома 28 сентября «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии».

По словам Навального, в момент задержания он хотел выехать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. В сентябре он провел митинги в Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Мурманске. На октябрь запланировано еще несколько акций в российских городах, в частности 7 октября предполагается провести мероприятие в Санкт-Петербурге.

В июле Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требовала отправить Навального в исправительную колонию. Отмечалось, что он уклоняется от контроля суда по двум еще не истекшим условным срокам (по делам «Ив Роше» и «Кировлеса»). Кроме того, оппозиционер привлекался к административной ответственности, что тоже могло бы стать причиной ужесточения наказания, однако никакого судебного решения принято не было.