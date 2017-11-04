Навальный провел мероприятие на мебельном рынке

Оппозиционер Алексей Навальный провел встречу с жителями Иркутска и ответил на их вопросы. Об этом сообщает ИА «Байкал 24».

На встречу, по данным городской комиссии по массовым мероприятиям, пришли около 700 человек.

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов в начале мероприятия заявил: «50 раз мы просили дать нам место для митинга, 50 раз они нам отказали». Однако городские власти опровергли эту информацию и заявили, что встреча была утверждена на площадке на острове Конный, но оппозиционер предпочел общаться со сторонниками в мебельном центре «Москва».

В комиссии подчеркнули, что в настоящее время идет судебное разбирательство по поводу незаконной реконструкции территории центра. Экспертиза показала, что надстройка выполнена с нарушениями правил и норм. Таким образом, оппозиционер, по мнению городских властей, создал угрозу безопасности людей.

Irk.Ru добавляет, что Навальный планировал визит в Иркутск на 18 июня, однако эта поездка не состоялась из-за того, что он в это время отбывал административный арест.

3 ноября в МВД России заявили, что Навальный несколько раз срывал встречи своих сторонников, не являясь на согласованные митинги.

22 октября Навальный покинул московский спецприемник, где отбыл 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митингов.