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Навальный поделил сквер с ветеранами-афганцами

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Оппозиционер Алексей Навальный провел несанкционированный митинг в сквере героев Краснодона в Саратове, где в это время проходила согласованная ранее акция местного отделения Российского союза ветеранов-афганцев. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает городская администрация.

«Алексей Навальный вместе со сторонниками вторгся в сквер во время проведения памятного мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата», — отметили в пресс-службе. В сообщении говорится, что официальное уведомление о проведении акции не подавалось.

По данным мэрии, всего на встрече с Навальным собралось около 400 человек. При этом в акции ветеранов-афганцев приняли участие около 1,3 тысячи человек, сообщил «Комсомольской правде в Саратове» председатель регионального отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов. Он также отметил, что конфликтов с оппозиционером не возникло.

«Да, действительно, приходил Навальный, обратился ко мне как к организатору акции, но я ему ответил, что не приглашал его сюда. После этого он со своими сторонниками решил уйти. Никаких конфликтных ситуаций и стычек не было», — пояснил Авезниязов. По данным издания, после разговора Навальный и пришедшие к нему на встречу переместились в другой конец сквера.

Как отмечают «Новости Саратова» со ссылкой на очевидцев, одна из находившихся на митинге оппозиционера девушек потеряла сознание. По данным интернет-издания, она несовершеннолетняя, ей была оказана первая помощь.

30 ноября сообщалось, что власти Саратова и Самары отказали Навальному в проведении митингов, так как избранные им для проведения акций места были уже заняты организаторами других мероприятий. Акция с участием оппозиционера в Саратове была анонсирована на 1 декабря, в Самаре — на 3 декабря.

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