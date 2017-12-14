Прокуратура попросила депутата Яшина воздержаться от незаконного митинга

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина от проведения несогласованного массового мероприятия в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Московская прокуратура рассмотрела жалобу Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы на Яшина. Ведомство установило, что депутат «распространяет сведения об организации фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника» и предупредило его о «недопустимости нарушения действующего законодательства и установленной законом ответственности».

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12 декабря Яшин опубликовал на своей странице в Facebook пост с информацией о районном празднике «День свободных выборов». Он появился после того, как руководителя Красносельского района Москвы Наталью Мамонову освободили от занимаемой должности. Активист Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти на мероприятие.

В мэрии Москвы заподозрили, что депутат планирует провести несанкционированный митинг. Департамент попросил столичного прокурора Владимира Чурикова вынести Яшину официальное предупреждение.

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