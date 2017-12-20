Суд запретил Яшину проводить «День свободных выборов» в Москве

Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, главой которого является Илья Яшин, о проведении праздничного мероприятия «День свободных выборов» 24 декабря. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили RNS в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника "День свободных выборов" из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснил РАПСИ зампредседателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин, «суд вынес правосудное решение в духе закона». «В данном случае я поддерживаю позицию и прокуратуры, и истца. Еще раз отмечу, что участники акции должны соблюдать нормы действующего законодательства», — подчеркнул он. Поддержал решение Мосгорсуда и адвокат Александр Арутюнов. Он пояснил, что проведение подобных мероприятий необходимо согласовывать с властями, тем более если организатор намеревается под видом праздника провести политический митинг.

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла Яшина от проведения в столице несогласованного массового мероприятия. Ведомство предупредило его о «недопустимости нарушения действующего законодательства и установленной законом ответственности».

С просьбой вынести Яшину официальное предупреждение обратился к столичному прокурору Владимиру Чурикову департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы после того, как в мэрии города заподозрили, что под видом праздничного мероприятия депутат планирует провести несанкционированный митинг.

12 декабря Яшин опубликовал на своей странице в Facebook пост с информацией о районном празднике «День свободных выборов», который он планировал организовать в Лермонтовском сквере столицы. Сообщение появилось после того, как руководителя Красносельского района Москвы Наталью Мамонову освободили от занимаемой должности. Активист Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти на мероприятие.

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