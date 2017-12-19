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Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг на проспекте Сахарова

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Московские власти согласовали митинг в защиту избирательных прав граждан, запланированный на проспекте Академика Сахарова 24 декабря. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По его словам, мероприятие, намеченное оппозиционером Дмитрием Гудковым, не угрожает жизни и благополучию москвичей, поэтому одобрено.

«Решение принято с учетом призыва председателя муниципального совета Красносельского района Ильи Яшина своих сторонников принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района», — сказал Черников.

Он отметил, что администрация города готова разбираться с Яшиным в суде. «Мы не можем пойти у него на поводу — он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум тысячу человек», — пояснил представитель мэрии, подчеркнув, что такие действия муниципального чиновника «безответственны и могут привести к серьезным последствиям».

Ранее Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». После этого он заявил, что «официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника». В свою очередь департамент региональной безопасности обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости проведения несогласованного праздника. Позднее такое предостережение ему было вынесено Мещанской межрайонной прокуратурой.

Общественная палата Москвы предложила совету муниципальных депутатов Красносельского округа провести «День свободных выборов» 24 декабря на проспекте Сахарова, но как митинг и по соответствующему законодательству. Соответствующую резолюцию приняли члены расширенного заседания Совета ОП Москвы. Большинство участников заседания сошлись во мнении, что Красносельский муниципальный совет депутатов подменяет понятия «праздник» и «политический митинг».

Как отметили члены ОП Москвы, если люди придут на праздник и услышат политические лозунги, больше на такие праздники они не придут. Кроме того, по их замечанию, на таком массовом мероприятии могут быть давки, а также нарушения закона, которые повлекут задержания людей.

Во вторник оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что подал в мэрию уведомление о проведении в воскресенье на проспекте Сахарова в Москве митинга под лозунгом «Честные и свободные выборы».

«Любые выборы в России — президента, губернаторов, мэров, депутатов — должны быть честными и конкурентными, а значит, все кандидаты должны быть до них допущены. Именно этого мы и потребуем», — пояснил Гудков.

Митинг на Сахарова согласован с 14:00 до 16:30. Заявленная численность участников — до пяти тысяч человек.

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