Миронов заявил об отсутствии достойной альтернативы Путину

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что достойной альтернативы действующему президенту Владимиру Путину на этом посту нет. Об этом сообщает ТАСС, передавая слова политика на предвыборном съезде партии, который прошел в понедельник, 25 декабря, в Москве.

«Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Владимиру Путину сегодня на политическом поле страны нет. Что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост», — сказал Миронов.

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По мнению лидера «Справедливой России», итоги выборов президента заранее понятны. Он также отметил, что партия уважает своих избирателей и не собирается «разыгрывать спектакль с заранее известным финалом».

«Путин — это национальный лидер, авторитет которого выше авторитета любой парламентской партии», — подчеркнул политик.

Миронов отметил, что его партия не отказывается от своих ключевых требований и выразил надежду, что в будущем «Справедливая Россия» сможет оказать влияние на кадровый состав кабинета министров.

Выборы на пост президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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