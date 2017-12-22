Студенты инициировали создание штабов поддержки Путина

Молодые люди публикуют на своих страницах в социальных сетях обращения к сверстникам с хештегом #ШтабПутина, в которых предлагают объединиться для поддержки действующего президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал один из инициаторов движения поддержки, студент Волгоградского технического университета Станислав Куликов.

Акция длится уже 12 дней, за это время об открытии штабов заявили студенты из более чем 40 регионов и 100 учебных заведений. В общей сложности в поддержку идеи опубликовано порядка 850 постов в социальных сетях.

«Друзья, вы все уже знаете, Владимир Владимирович Путин идет на выборы Президента РФ. Я поддерживаю Путина, так как именно в нем вижу лидера нашей страны!», — пишут активисты.

Волонтеры обсуждают возможные формы своего участия в избирательной кампании главы государства. В частности, они планируют выставить наблюдателей на избирательных участках, расположенных на территории вузов, ссузов, в общежитиях, проводить культурно-массовые мероприятия и акции.

19 декабря стало известно, что штабы в поддержку Путина открылись в Севастополе. В них входят студенты, работники здравоохранения, культуры, бизнес-сообщества, деятели спорта.

Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря. Желание побороться за высший государственный пост также изъявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.