Прогнозируемую явку на выборах президента сочли высокой

Уровень явки на президентских выборах в России ожидается в пределах 60-65 процентов, в городах с населением более одного миллиона человек показатель активности избирателей на 10 процентов ниже. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование фонда «Центр политических технологий».

«Раз декларируемая явка высока, значит в обществе ритуальная, символическая ценность президентских выборов остается очень высокой. Причем это значимость, рациональность выбора пути, а не думские выборы, где главный мотив — это эмоции», — заявил председатель правления фонда Борис Макаренко.

По оценке политтехнолога, высокий уровень активности российских избирателей можно прогнозировать с учетом разнообразного состава участников предвыборной гонки. «У нас давно не было списка кандидатов в президенты из восьми человек, очень разных. Предложение стало шире и интереснее», — пояснил он.

8 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что почти 80 процентов избирателей намерены принять участие в выборах главы государства 18 марта. Проигнорировать выборы решили лишь 7,2 процента опрошенных, еще 11,7 процента пока не определились.

Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в гонку 6 декабря.

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