На выборы президента России пойдут почти 80 процентов избирателей

Почти 80 процентов избирателей намерены принять участие в выборах президента России 18 марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

79,3 процента дали вариации ответа «приму» (в том числе «точно приму» и «скорее приму»). Проигнорировать выборы решили 7,2 процента опрошенных, еще 11,7 процента пока не определились.

В истории современной России максимальная явка на президентских выборах фиксировалась в 2008 году. Тогда на участки пришли 69,81 процент избирателей.

Также ВЦИОМ «отдал победу» на выборах действующему президенту, самовыдвиженцу Владимиру Путину — за него готовы отдать голоса 71,4 процента респондентов. Кандидатуру от КПРФ Павла Грудинина поддерживают 6,9 процента дееспособных россиян, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому симпатизируют 5,7 процента. Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», может рассчитывать на 1,3 процента, остальные кандидаты, по версии ВЦИОМ, набирают менее одного процента.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 29 января по 4 февраля методом телефонного интервью. Размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 1,2 процента.

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