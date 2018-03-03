Многотысячный митинг в поддержку Путина начался в «Лужниках»

На московском стадионе «Лужники» начался многотысячный митинг «За сильную Россию!» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, передает ТАСС.

По его словам, еще за час до официального старта акции, намеченного на 14:00, на митинг собрались около 80 тысяч человек. Кондрашов заверил, что участников будет больше. В митинге может принять участие и сам Владимир Путин, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Митингующие заполнили трибуны, многие окружили установленную на поле сцену. Они держат в руках плакаты в поддержку кандидата.

Выборы президента России намечены на 18 марта.

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