Митинг в поддержку Путина собрал 130 тысяч человек

В митинге «За сильную Россию!» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина участвуют свыше 130 тысяч человек. Такие данные привела официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщает «Интерфакс».

Она добавила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают полиция и Росгвардия.

Концерт-митинг в поддержку Путина проходит на московском стадионе «Лужники». Там побывал и сам кандидат в президенты. Путин выступил перед собравшимися и вместе со спортсменами исполнил гимн России.

Участники акции заполнили трибуны, многие окружили установленную на поле сцену. Они держат в руках плакаты в поддержку Путина.

Выборы президента России намечены на 18 марта. Помимо действующего президента Путина, на пост главы государства претендуют еще семь кандидатов. Президент будет избран на шестилетний срок.

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