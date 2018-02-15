Минпромторг назвал Россию аутсайдером в деревянном домостроении

Россия отстает от передовых стран в деревянном домостроении, которое необходимо активно развивать. Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи замминистра промышленности и торговли Леонид Евтухов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Странно, что страна, которая обладает крупнейшими в мире запасами лесных ресурсов, крупнейшей лесосекой (объемом, который можно ежегодно заготавливать) очень мало использует древесины в строительстве. Мы уступаем всем странам», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что деревянные конструкции в настоящее время активно используют в домостроении и европейские, и североамериканские компании. «С учетом современных технологий обработки, эти конструкции обладают всеми необходимыми качествами и характеристиками», — считает Евтухов.

В России, по его словам, отношение к деревянному жилью меняется. Однако в сознании граждан деревянные дома «ассоциируются либо с загородным строительством, либо с бараками, построенными в 1950-60-е годы».

При этом в Италии, Финляндии, Швеции, по словам Евтухова, активно строят современные многоэтажки из дерева. В настоящее время в России проектируются два жилых квартала, состоящих из деревянных домов: в Москве и в Подмосковье. Преимущества деревянного домостроения состоит в экономии времени, удобстве сборки на месте, отсутствии шума на стройке, заметил Евтухов.

