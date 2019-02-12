Путин одобрил «оздоровительный дизайн» и поддержал молодых архитекторов

Президент России Владимир Путин одобряет идею использовать при строительстве больниц современные методы архитектуры и «оздоровительный дизайн». Об этом во вторник, 12 февраля, сообщает ТАСС.

«Благоприятная окружающая среда, с одной стороны, с другой стороны, дизайн внутренний, в том числе в учреждениях здравоохранения, конечно, это не может не способствовать повышению настроения людей», — сказал глава государства, предположив, что, повышение настроения способствует активизации внутренних сил организма.

Также Путин поддержал решение о продолжении завершенной некоторое время назад образовательной программы «Архитекторы.РФ», в рамках которой прошли обучение более 100 молодых представителей данной профессии.

«Четыре [из них] уже востребованы на высоком региональном уровне, получили должности главных архитекторов, заместителей губернаторов, и в двух регионах есть заявки еще на двух специалистов», — заявил президент.

Бесплатная образовательная программа переподготовки для архитекторов «Архитекторы.РФ» была запущена летом 2018 года. Она разработана институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» совместно с ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России. Ее участники обучаются архитектурным знаниям и навыкам, узнают мировые архитектурные тенденции и практики, а также получают возможность сформировать первые профессиональные контакты.

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