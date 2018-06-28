Из россиян сделают архитекторов

Бесплатная образовательная программа переподготовки для архитекторов «АРХИТЕКТОРЫ.РФ» стартовала 28 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Программа разработана институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» совместно с ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России. Ее участники смогут обучиться архитектурным знаниям и навыкам, узнать мировые архитектурные тенденции и практики, а также сформировать первые профессиональные контакты.

Обучение проходит в онлайн и офлайн-режиме. Онлайн-формат предусматривает интерактивные видеолекции и образовательные материалы от российских и зарубежных экспертов. Кроме того, образовательные модули включают интенсивы в Москве и исследовательские поездки по городам России и Европы. Для офлайн-обучения в результате конкурсного отбора пригласят 100 лучших участников программы.

Зарегистрироваться для обучения можно на сайте программы до 23 июля 2018 года.

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