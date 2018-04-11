Духовный центр России появится в Подмосковье

Сергиев Посад может стать духовным центром России. О присвоении такого статуса городу рассказал патриарх Кирилл во время заседания попечительского совета Троице‐Сергиевой лавры. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Если это произойдет, то в городе проведут масштабную реконструкцию, направленную на сохранение исторических памятников и создание более благоприятной среды.

Во время своей речи патриарх напомнил, что во многих странах есть духовные центры. Например, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины, а Кентербери — духовным центром для Англиканской церкви.

В начале декабря Минстрой России, АИЖК (сейчас ДОМ.рф) и КБ «Стрелка» объявили о начале разработки концепции развития Сергиева Посада. По проекту предлагается сохранить исторический облик города, а также создать сеть маршрутов, ориентированных на паломничество и познавательный туризм.

Кроме того, по историческому маршруту, которым паломники шли из Москвы в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, собираются проложить экотропу. Проект получил название «Дорога в Лавру»: дорога пройдет по территориям городского округа Мытищи, а также Пушкинского и Сергиево-Посадского районов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!