Развлекательный портал BuzzFeed опубликовал статью, в которой названы главные загадки «Гарри Поттера».

Так, после прочтения серии книг писательницы Джоан Роулинг и просмотра фильмов, посвященных персонажу, автор материала задалась вопросом, как рожденные в семьях маглов (люди, лишенные магических способностей) волшебники поддерживают контакт со своими друзьями, которые не обучаются в Хогвартсе. Кроме того, непонятно, чем они занимаются до поступления в школу магии, ведь туда отправляются лишь в 11 лет.

Недоумение вызывает и тот факт, что особо ценная Карта мародеров как-то попала в руки обычных подростков — близнецов Уизли. Непонятно и то, почему на этой карте долгое время не замечали передвижения злодея Питера Петтигрю.

Целый ряд сюжетных дыр, как оказывается, связан с волшебными существами. Неизвестно, почему Гарри Поттер начал видеть фестралов лишь на пятый год своего обучения, почему василиск целый год умудрялся ползать по трубам Хогвартса и как гигантский гиппогриф Клювокрыл жил в небольшой спальне.

В материале также поднимаются вопросы о том, как вообще работает магия в мире, описанном Роулинг. Остается загадкой, почему бедные волшебники не могут наколдовать себе денег и почему сам Поттер, на протяжении всей жизни проходивший в очках, не может исправить свое зрение при помощи заклинания. В конце статьи автор возмущается глупостью главного злодея Волан-де-Морта, допустившего множество ошибок в борьбе с Поттером.

В декабре стало известно, что действие новой франшизы картины будет происходить 20 лет спустя после событий, показанных во второй части «Гарри Поттера и Даров смерти». Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава.

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