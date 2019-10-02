Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети

t22felton / Instagram

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, опубликовал архивное видео со съемок. Ролик появился в его Instagram-аккаунте.

В нем он вместе с актерами Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон играет в детскую игру, в ходе которой один из участников должен успеть резко ударить соперника по рукам, а второй — вовремя убрать ладони. Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».

В комментариях многие пользователи признались, что их сильно тронул пост Фелтона. Некоторые начали спрашивать, почему он не встречается с Уотсон, и указывать на то, что из них получилась бы отличная пара.

Это не первый случай, когда звезд «Гарри Поттера» заподозрили в романтических отношениях. В августе исполнитель роли Драко выложил фотографию с бывшей коллегой. На снимке он учит Уотсон, одетую в пижаму, играть на гитаре. Поклонники предположили, что 31-летний Фелтон и 29-летняя Уотсон состоят в романтических отношениях, и начали публиковать комментарии со словом «Драмиона» — сочетанием имен Драко и Гермиона.

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