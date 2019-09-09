Сыгравший Питера Петтигрю в «Гарри Поттере» актер рассказал о резкой потере веса

Британский актер Тимоти Сполл, сыгравший Питера Петтигрю в серии фильмов о Гарри Поттере и главную роль в исторической драме «Уильям Тернер», рассказал о том, почему решил похудеть. Слова артиста передает The Independent.

«Я знал, что это рискованно, потому что может негативно сказаться на моей карьере. Но я был уверен, что, если мне повезет, то это меня освободит. Я не знаю, упустил ли я в итоге какие-нибудь роли, но лишь потому, что мне никто никогда не звонил со словами "Ах, мы хотели снять тебя, когда ты был толстым, а теперь не можем"», — признался он.

Тимоти Сполл в 2005 году Фото: Scott Myers / Shutterstock / REX

По словам Сполла, после похудения и главной роли в «Уильяме Тернере» он принял решение отказываться от незначительных ролей в неинтересных фильмах. «У меня в голове что-то щелкнуло, и я сказал себе: "Не знаю, сколько мне осталось, но теперь пришло время, я хочу быть в центре происходящего"», — объяснил артист.

62-летний Тимоти Сполл также сыграл в лентах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Проклятый Юнайтед» и «Тайны и ложь», и в сериалах «Синдикат» и «Предприятие "Божий дар"».

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