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Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере

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Раскрыт сюжет следующего фильма о Гарри Поттере, который должен стать сиквелом первых восьми частей франшизы. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Действие новой картины будет происходить 20 лет спустя после событий, показанных во второй части «Гарри Поттера и Даров смерти». Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава, а автор книг о волшебнике Джоан Роулинг может выступить в качестве сценариста.

Одним из главных героев ленты может стать дочь злодея Волан-де-Морта. Предполагается, что она попытается воскресить своего отца. Кроме того, ожидается, что фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе — сыне Гарри Поттера. Компания Warner Bros. видит большой потенциал в этом персонаже и надеется сделать его следующим главным героем франшизы.

В феврале исполнитель роли Поттера Дэниел Рэдклифф заявил, что серия популярных фильмов наверняка получит продолжение. Он рассказал, что ему будет любопытно понаблюдать за судьбой выпущенных кинолент, в которых снялся он сам. «Будет интересно, если они перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю», — сказал артист.

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