Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей

Минфин направил 2,4 триллиона рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной кубышкой» страны, потратили 2,4 триллиона рублей. Средства были направлены на финансирование дефицита бюджета, сообщили в Минфине, передает РИА Новости. В целом ФНБ в декабре сократился почти на 1 триллион, до 10,4 триллиона рублей, или 7,8 процента ВВП, уточнили в министерстве.

«В результате данных конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах стерлингов и в японских иенах сформировались нулевые остатки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что расходы российского бюджета за год выросли на 26 процентов. Причем пик пришелся на декабрь 2022 года, когда было потрачено 6,9 триллиона рублей, это примерно 22 процента годовых трат. Судя по статистике, общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили 27,77 триллиона рублей, расходы — 31,11 триллиона, а дефицит — 3,35 триллиона. По сравнению с 2021 годом, по данным Минфина, доходы увеличились примерно на 10 процентов, а расходы — на 25,6 процента.

Как сказал глава Минфина Антон Силуанов, дефицит бюджета России по итогам прошедшего года составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП,