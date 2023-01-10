Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:45, 10 января 2023Экономика

Стало известно о росте расходов российского бюджета

РБК: за год расходы российского бюджета выросли на 26 процентов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Расходы российского бюджета за год выросли на 26 процентов. Причем пик пришелся на декабрь 2022 года, когда было потрачено 6,9 триллиона рублей, это примерно 22 процента годовых трат. Об этом стало известно РБК из оперативных данных с единого портала бюджетной системы.

Судя по статистике, общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили 27,77 триллиона рублей, расходы — 31,11 триллиона, а дефицит — 3,35 триллиона. По сравнению с 2021 годом, по данным Минфина, доходы увеличились примерно на 10 процентов, а расходы — на 25,6 процента.

Как говорил глава Минфина Антон Силуанов, в 2023 году основными рисками для российского бюджета будут ценовые и ограничительные. Одним из основных рисков он назвал снижение нефтегазовых доходов.

Также Силуанов отметил внешние риски и рост дефицита бюджета. Он допустил, что в 2023 году дефицит окажется выше запланированных 2,9 триллиона рублей. Он пообещал, что Россия выполнит все бюджетные обязательства, даже находясь под санкциями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО
Пожар на севере Москвы попал на видео
Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы лишился части творческой команды
Прожорливый тюлень наведался к мужчине и лишил его 250 тысяч рублей
В Польше захотели запретить импорт сельскохозяйственного сырья из Украины
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с оружием
61-летний россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей
В России повысят уровень цифровой грамотности
Стало известно о росте расходов российского бюджета
Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.