Стало известно о росте расходов российского бюджета

РБК: за год расходы российского бюджета выросли на 26 процентов

Расходы российского бюджета за год выросли на 26 процентов. Причем пик пришелся на декабрь 2022 года, когда было потрачено 6,9 триллиона рублей, это примерно 22 процента годовых трат. Об этом стало известно РБК из оперативных данных с единого портала бюджетной системы.

Судя по статистике, общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили 27,77 триллиона рублей, расходы — 31,11 триллиона, а дефицит — 3,35 триллиона. По сравнению с 2021 годом, по данным Минфина, доходы увеличились примерно на 10 процентов, а расходы — на 25,6 процента.

Как говорил глава Минфина Антон Силуанов, в 2023 году основными рисками для российского бюджета будут ценовые и ограничительные. Одним из основных рисков он назвал снижение нефтегазовых доходов.

Также Силуанов отметил внешние риски и рост дефицита бюджета. Он допустил, что в 2023 году дефицит окажется выше запланированных 2,9 триллиона рублей. Он пообещал, что Россия выполнит все бюджетные обязательства, даже находясь под санкциями.