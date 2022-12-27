Минфин назвал основные риски для российского бюджета на 2023 год

Силуанов назвал снижение нефтегазовых доходов одним из основных рисков для бюджета

В 2023 году основными рисками для российского бюджета будут ценовые и ограничительные, сказал глава Минфина Антон Силуанов, пишет РБК.

Одним из основных рисков он назвал снижение нефтегазовых доходов. «Если мы не будем продавать нефть в одни страны, а будем продавать в другие страны, это снизит объем добычи и объемы экспорта энергоресурсов из России. Вопрос — пополнится ли наш нефтегазовый бюджет теми объемами, которые мы предусмотрели, или нет», — отметил Силуанов.

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в следующем году — 8,9 триллиона рублей. Из них более 900 миллиардов — дополнительные доходы, которые должны идти в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Глава Минфина добавил, что во многом решающим для бюджета будет вопрос дисконта, который может меняться.

Также Силуанов отметил внешние риски и рост дефицита бюджета. Он допустил, что в 2023 году дефицит окажется выше запланированных 2,9 триллиона рублей. Силуанов ранее пообещал, что Россия выполнит все бюджетные обязательства, даже находясь под санкциями.