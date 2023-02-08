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13:35, 8 февраля 2023Экономика

Стало известно о желании властей компенсировать дефицит бюджета ростом налогов

Источники: российские власти хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Правительство обсуждает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) частичную компенсацию растущего дефицита бюджета за счет бизнеса. Об этом пишет The Bell (признан иностранным агентом) со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, дискуссия постепенно склоняется к варианту роста налога на прибыль. По информации источников, в середине декабря 2022 года власти предложили РСПП разово выделить в бюджет около 200-250 миллиардов рублей. По расчетам РСПП, всей экономике придется доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из них почти 270 миллиардов рублей уйдет в федеральный бюджет. Бизнес выступил со встречным предложением — поднять 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентного пункта.

Дефицит федерального бюджета в январе составит 1,76 триллиона рублей, сообщили в Минфине. Нынешний показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Нефтегазовые доходы составили 426 миллиарда рублей и снизились по сравнению с цифрами января 2022 года на 46 процентов.

Дефицит бюджета в 2023 году может оказаться выше, чем запланированные 2,9 триллиона рублей, и достичь пяти триллионов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Платон Щукин
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