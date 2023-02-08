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13:46, 8 февраля 2023Экономика

Власти России заговорили о добровольных взносах в бюджет

Белоусов: правительство обсуждает с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В настоящее время правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны. Речь идет о проценте от прибыли, полученной в 2022 году, заявляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова передает «Интерфакс».

«Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — говорит он. По данным Росстата, которые приводит агентство, в первом полугодии 2022 года российские компании получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 триллиона рублей, что на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако во втором полугодии динамика ухудшилась, и в результате 9 месяцев года сальдо составило 20,2 триллиона рублей, что на 2,7 процента ниже, чем в 2021 году.

При этом власти не обсуждают увеличение налогов для компаний, речь о так называемом windfall tax — налоге на непредвиденные доходы. «Такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов», — объясняет Белоусов.

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Мария Грушко
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